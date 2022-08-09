Kadıköy'de kazanan çıkmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni takımlarından HangiKredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 Sezonu’nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 19’da penaltıdan Valencia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor 29. dakikada Glumac ile beraberliği sağladı. Fenerbahçe ilk yarının uzatma anlarında Valencia ile bir kez daha öne geçerken, maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe ile 2-2’lik eşitliği yakalarken, 73. dakikada Mrsic’in kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 3-2 üstünlüğe getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Mergim Berisha ile beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, Süper Lig’in ilk haftasında sahasından 1 puanla ayrıldı.

11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.

İlk yarının önemli anları

1.dakikada sol kanattan Yonathan del Valle’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique’den seken top ceza sahası içinde Avounou’nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR’dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı’nın solundan ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3. dakikada Joshua King'in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Enner Valencia'ya aktardı. Valencia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

İkinci yarının önemli anları

55'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi, meşin yuvarlağı Valencia'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında arka direkte topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

67'nci dakikada Ümraniyespor skoru bir kez daha eşitledi. Oğuz Gürbulak'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Valentin Gheorghe'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

70'inci dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

73'üncü dakikada topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlak ve kaleci Altay'ı farklı köşelere gönderdi: 2-3.

87'nci dakikada sol kanattan Bruma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe, skoru eşitledi. Zajc'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.

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09/08/2022 00:13