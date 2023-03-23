Kadıköy'de kazanan yok

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada geliri afet bölgesine bağışlanacak özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı.

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23/03/2023

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Kadıköy'de kazanan yok

Milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada geliri afet bölgesine bağışlanacak özel maçta Fenerbahçe ile Rusya ekibi Zenit, Ülker Stadı'nda karşılaştı.

4 gole sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti.

Zenit'in golleri ise 21. dakikada Malcom (Penaltı) ve 42. dakikada Claudinho'dan geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'de Pedro penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Sarı lacivertlilerde 2003 doğumlu Jin-ho Jo ile 2005 doğumlu Bora Aydınlık oynadıkları futbolla taraftarlardan tam not aldı. Bora 60'dan sonra dahil olduğu maçta oynadığı güzel futbolu şık bir golle süsledi.

23/03/2023 21:50
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TAGS: Kadıköy’de kazanan yok
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