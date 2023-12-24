Kadıköy'de şehitler unutulmadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.

Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı.

Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.

Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda, şehit olan 12 askerin isimleri yer aldı.