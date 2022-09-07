Kadın basketbolunda özlem sona erdi

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07/09/2022

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Kadın basketbolunda özlem sona erdi

KKTC Basketbol Federasyonu uzun süredir oynanmayan kadın basketbolunu yeniden aktif hale getirerek, bu konudaki özleme son verdi.
Bu kapsamda Kadınlar U17 Ligi dün akşam oynanan iki maçla başladı. Levent, Akdeniz Spor Birliği, UKÜ, Koopspor, Larnaka Gençler Birliği, Alsancak takımlarının yer aldığı Kadınlar U17 Ligi’nde açılış maçında Levent ile Akdeniz Spor Birliği karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Levent, maçı 79-30 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.
Gecenin diğer maçında ise UKÜ ile Koopspor mücadele etti. Rakibine nazaran iyi bir performans ortaya koyan UKÜ, karşılaşmayı 64-22 kazanmasını bildi.

07/09/2022 10:49
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TAGS: Kadın basketbolu
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