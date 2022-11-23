Kadın doğum ve anestezi uzmanlarından Sağlık Bakanlığı’na çağrı

ads ads ads ads
23/11/2022

ads
Kadın doğum ve anestezi uzmanlarından Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’na Pandemi Hastanesi’ne taşınacak servislerle ilgili kararı geri çekme, uzlaşı zemini yaratarak konuyu yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nin Pandemi Hastanesi’ne taşınmasının tıbbi, teknik ve hukuki olarak sakıncalı olduğunu savunarak, bu karara karşı çıkan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen’in konuşma yaptığı basın toplantısında, uzmanlar da söz alarak, Kadın Doğum Servisi'nin neden Pandemi Hastanesi’ne taşınmasına karşı olduğunu anlattı.

Sendikalar, Sağlık Bakanlığı’nı uyararak, “Geri adım atılmaz, uzlaşı zemini oluşturulmazsa eylemlerimizi genişleteceğiz” açıklamasında bulunurken, konunun yargıya taşınacağını, yarın sabah Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava da dosyalanacağını duyurdu.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Erol Uysal

23/11/2022 13:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.