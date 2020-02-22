Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Organizasyonu İçin İkinci Toplantısını Salı Günü Yapacak

Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü organizasyonuna yönelik ikinci toplantısını Salı günü yapacağını duyurdu. Toplantı saat 17.15’te Khora Kitap Café’de yer alacak.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamada “Gelin 8 Mart’ta hep birlikte Lefkoşa sokaklarını dolduralım ve şiddete karşı sesimizi sözümüzü yükseltelim, gelin emeğin değerini bir kez daha haykıralım, özgürlük için emek verelim” çağrısı yapıldı.

“Kadın emeğinin hem iş yerinde hem evde sömürülmeye devam ettiği, kadınların iş yerlerinde mobbinge uğradığı, özellikle özel sektör emekçisi kadınların ekonomik kriz sebebine dayandırılarak ilk başta gözden çıkarıldığı, emekçilere reva görülen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, dinsel gericiliğin gittikçe daha çok yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, yaşanan kadın cinayetlerinin ciddi oranlarda arttığı kritik zamanlar yaşandığı” kaydedilen açıklamada, dayanışma ve örgütlenme ihtiyacı vurgulandı.

22/02/2020 16:03