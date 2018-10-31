Kadın Eğitimi Kolektifi Güz Dönemi Eğitimleri 5 Kasım'da başlıyor

Kadın Eğitimi Kolektifi, “Çünkü birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz, birlikte yürüyecek çok yolumuz ve özgürleşerek oynayacak oyunlarımız var” sloganıyla farkındalık eğitimlerine devam ediyor.



Eğitimler 5 Kasım Pazartesi “Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet”, konulu seminerle başlayıp 29 Kasım Perşembe“Beden Politikaları” konulu seminer ile tamamlanacak.



Yapılan açıklamaya göre, Kadın Eğitimi Kolektifi’nin güz dönemi eğitimleri, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ile işbirliği içerisinde Göçmenköy’de yer alan dernek lokalinde Kasım ayı boyunca gerçekleştirilecek. Eğitimler, 6 farklı seminer ve eğitim konuları ile ilgili drama çalışmalarını içeriyor. Tüm eğitimler, 18.30-20.30 saatleri arasında gerçekleşecek.



Açıklanan programa göre, 5 Kasım’da “Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet”, 8 Kasım’da “Kadına Yönelik Şiddet”, 12 Kasım’da “Medya ve Kadın”, 19 Kasım’da “Ev İçi Emek ve Ötesi”, 26 Kasım’da “Kıbrıs'ta Kadın Hareketi Tarihi” ve 29 Kasım’da “Beden Politikaları” konulu seminer ve drama çalışmaları yapılacak.



Ücretsiz olan ve en az 4 eğitime katılanlara sertifika da verileceği duyurulan programa katılım için 0542 842 02 72 numaradan kayıt yapılması gerekiyor.