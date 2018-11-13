Kadın Eğitimi Kolektifi ile GÖÇTAŞ işbirliğinde “Medya ve Kadın” semineri düzenlendi

Kadın Eğitimi Kolektifi (KEK) ile Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere, dün akşam “Medya ve Kadın” konulu seminerle devam edildi

KEK’ten verilen bilgiye göre, seminerde, medyada kadınların nasıl temsil edildiği ve aslında nasıl olması gerektiği konuları tartışıldı.Seminerler, 19 Kasım Pazartesi günü “Ev İçi Emek ve Ötesi”, 26 Kasım Pazartesi günü “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi Tarihi” ve 29 Kasım Perşembe günü ise “Beden Politikaları” konularıyla devam edecek.

Halka açık ve ücretsiz olduğunun altı çizilen seminerlerin en az dört tanesine katılanlara sertifika verileceği yinelenirken, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Lokali’nde yer alan seminerlere kayıt için 0548 842 02 72 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi