Kadın Futbol Şenliği organize ediliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ülkede kadın futbolunu geliştirme adında ilk adımı attı.

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11/04/2022

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Kadın Futbol Şenliği organize ediliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ülkede kadın futbolunu geliştirme adında ilk adımı attı.

Bu bağlamda 2 sezondur pandemi sebebiyle oynanamayan Kadınlar Ligi öncesinde “Kadın Futbol Şenliği” adı altında bir organizasyon düzenleniyor. Girne Acapulco Spor Tesisleri’nde düzenlenecek organizasyon 30 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanacak. Organizasyona katılacak olan takımların en geç 21 Nisan 2022 Perşembe gününe kadar KTFF’ye yazılı başvuru yapması yeterli olacak.

31.12.2009 ve önceki yıllarda doğan kadın futbolcuların yer alabileceği organizasyonda takımlar 9’ar futbolcuyla yarı sahada oynayacak. 20’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacak karşılaşmalar “Oyun Başlasın” sloganı ile futbolsevere sunulacak. Organizasyonla ilgili olarak KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan’dan detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.

11/04/2022 15:58
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TAGS: kadın, futbol
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