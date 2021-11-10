Kadın futbolcuya saldırı! Azmettirici takım arkadaşı mı?

Takım arkadaşına saldırıda bağlantısı olduğu iddiasıyla Paris St Germain kadın takımının orta saha oyuncusu Aminata Diallo, tutuklandı.

PSG'li Aminato Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamraoui'ye saldırıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularına aktardığına göre olay 4 Kasım'da meydana geldi.

PSG'li oyuncular takım yemeğinde bir araya geldikten sonra Diallo ve Hamraoui de aynı araçla evlerine dönmek istedi. Ancak maskeli iki kişi Hamraoui'yi, Diallo'nun kullandığı araçtan dışarı çıkardı ve demir çubukla oyuncuya saldırdı. Diallo'nun da olayla ilişkili olduğu kaydedildi. Bazı kaynaklar ise Diallo'nun, Hamraoui'den formayı kapabilmek için saldırıyı azmettirmiş olabileceğini duyurdu.

Hamraoui, Poissy'deki hastaneye kaldırıldı ve elleriyle bacaklarından tedavi edildi. Hamraoui, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta da takımındaki yerini alamadı.

Diallo ise polis tarafından tutuklandı. PSG olayı kınayan bir mesaj yayımladı ve polisle işbirliği içerisinde çalıştıklarını açıkladı.

Geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren Diallo, 2016 yılından bu yana PSG'nin formasını giyiyor. Lyon'un eski yıldızı Hamraoui ise, Avrupa şampiyonu Barcelona'dan bu yaz PSG'ye iki yıllık imza attı. Daha önce 2012-16 yılları arasında PSG'nin formasını giyen Hamraoui, takımına yeniden döndü.

PSG, geçen sezon Lyon'un 14 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandırmış ve Fransa Ligi'ni kazanmıştı.

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10/11/2021 19:23