Kadın futbolu konusunda ilk adım atılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 18.00’de kadın futbol ligi takımları ve yetkilileri ile bir toplantı organize ediyor.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan toplantıda ülkedeki kadın futbolunun durumu konusunda fikir alışverişinde bulunulacağı, bu sebeple kadın futbolu konusunda çalışmalar yapan kulüplerin temsilcilerinin toplantıya katılımlarının beklendiği belirtildi.

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22/03/2022 15:57