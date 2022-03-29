Kadın futbolu konusunda kulüplerle görüşüldü

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29/03/2022

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Kadın futbolu konusunda kulüplerle görüşüldü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu kadın futbolunu geliştirme ve fikir alışverişinde bulunma amacıyla kadın futbol liglerine geçmişte katılan ve yeni dönemde katılmayı düşünen takımların yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıya KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan ve Altyapı Sorumlusu Hüseyin Aşkın Kınacı katıldı.

Kulüplerle KKTC’deki kadın futbolunu geliştirme noktasında görüş alışverişinde bulunulurken, kulüplerin talepleri ve beklentileri alındı.

29/03/2022 11:07
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TAGS: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
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