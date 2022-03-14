Kadın futbolu konusunda toplantı gerçekleştirildi            

ads ads ads
14/03/2022

ads
ads
ads
Kadın futbolu konusunda toplantı gerçekleştirildi            

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Eğitim Üst Kurulu’nda “Kadın Futbolu Sorumlusu” olarak göreve getirilen Simay Kanan ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda kadın futbolu konusunda uzun vadeli hareket planı konusunda görüşme gerçekleştirildi. Simay Kanan’ın kadın futbolu konusunda tam yetkili olarak çalışma başlatması konusunda talimat verilirken, Kanan’ın plan ve program çerçevesinde kadın futbol liglerinde mücadele eden kulüplerle, yöneticilerle ve antrenörlerle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

 

14/03/2022 17:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kadın futbolu konusunda toplantı gerçekleştirildi            
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.