Kadın futbolunda Brezilya ile ABD finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finalistler belli oldu.

ads ads ads ads
07/08/2024

ads
Kadın futbolunda Brezilya ile ABD finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finalistler belli oldu.

Lyon Stadı'nda oynanan müsabakada Almanya'yı uzatmada 1-0 yenen ABD ile Marsilya Stadı'nda yapılan maçta İspanya'yı 4-2 yenen Brezilya, finale yükseldi.

Brezilya ile ABD arasında Paris'teki Parc des Prences Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak final maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

İspanya ile Almanya ise 9 Ağustos Cuma günü aynı statta TSİ 16.00'da bronz madalya mücadelesi verecek.

07/08/2024 10:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kadın futbolu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.