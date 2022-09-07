Kadın futbolunda tarihin en pahalı transferi gerçekleşti

Kadın futbolunda tarihin en pahalı transferini Barcelona yaptı.

Kadınlar futboluna yaptığı yatırımı son dönemde artıran Barcelona, İngiltere'nin Euro 2022 zaferinde yıldızlaşan Keira Walsh'ı kadrosun kattı.

Bonservis bedelinin henüz yaygınlaşmadığı kadın futbolunda rekor kıran Katalanlar, bu transfer için Manchester City'ye 400 bin ödeyecek.

Bundan önceki en yüksek bonservis bedeli, 343 bin dolar ile Pernille Harder'ı transfer eden Chelsea'ye aitti.

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07/09/2022 23:14