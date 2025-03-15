Kadın Hakları İhlallerine Karşı GİKAD'dan Çağrı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Moldova vatandaşı 24 yaşındaki Anastasia Melega’nın Kuzey Kıbrıs’ta bir gece kulübünde hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirerek yetkililere acil çağrıda bulundu.

GİKAD, Melega’nın ölümüyle ilgili basında çıkan iddiaların endişe verici olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Basında yer alan haberlere göre, Melega yüksek maaşlı bir iş vaadiyle ülkemize getirilmiş, ancak pasaportuna el konularak fuhşa zorlanmıştır. Bu insanlık dışı muameleye daha fazla dayanamayarak yaşamına son verdiği iddia edilmektedir."

Dernek, kadınların insan onuruna yakışır koşullarda çalışmasını ve yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamak adına yetkililere çağrıda bulundu.

GİKAD tarafından yapılan açıklamada, insan haklarına aykırı yapıların ortadan kaldırılması için acil önlemler alınması gerektiği vurgulanarak, “İnsan haklarına aykırı olan bu düzenin ortadan kaldırılması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini önemle rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.

GİKAD, yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer vakaların önlenmesi için yetkililere şu üç temel adımı atma çağrısında bulundu: