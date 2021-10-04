Kadın İç Giyiminde Dünya devi

Avrupa’nın lider iç giyim perakende zinciri women’secret Kuzey Kıbrs’ta.

women’secret ile Lefkoşa Dereboyu’nda Perakende sektörüne yeni bir standart geliyor!

Ülkenin önde gelen kuruluşlarından MAS Bros.Group Avrupa’nın lider iç giyim perakende zinciri women’secret’in ilk franchise mağazasını Kuzey Kıbrıs’a kazandırdı. Kadın iç giyim, ev giyimi, mayo ve aksesuarlarında İspanya’nın dünya modasına kazandırdığı women’secret ülkemizdeki ilk mağazasını 2 Ekim’de Lefkoşa Dereboyu’nda hizmete sundu.

140 yıllık geçmişi ile İspanya’nın 2.’inci , Avrupa’nın 5.’inci büyük perakende mağazalar zincirine sahip, dünya genelinde 90 ülkede 750 franchise mağazası 1900’ü aşkın satış noktası bulunan Tendam Global Fashion perakende zinciri üst segment moda markaları ile dikkat çekiyor. women’secret ise iç giyim de her yaştan kadının ihtiyacını karşılayan koleksiyonu ile öne çıkıyor.

Kadınlar için hayatı daha kolay ve mutlu kılacak tasarım ve ürünler yanında, özellikle göğüs kanseri ile savaşan kadınlar için kolaylıkla kullanılabilen özel tasarım ürünleri de mevcut! Kimi zaman duyguları kışkırtan ama genelde çözüme yönelik yeni fikirler üretme prensibinden taviz vermeden yoluna devam eden women’secret, yaşamın çağdaşlığına özel önem veren kadınlar için iç giyim, pijama, aksesuar ve mayo markasıdır. Tasarımcıların kadınlara özel hazırladığı, bu özelliği ile tek olan women’secret koleksiyonlarında iç giyim, pijama, ev giyim, doğum öncesi – doğum sonrası , spor, plaj gibi kadının günlük yaşamında kullandığı ürünler, Grenadine, Ashley, Nudes, Flinstones, Olivia ve Tinkerbell gibi özel seriler de yer alıyor.

“Uluslararası her marka, Kuzey Kıbrıs için bir referans”

Bir Dünya markasını daha Kuzey Kıbrıs’a ilk franchise mağazası olarak kazandıran MAS Bros.Group uluslararası bilinirliği olan marka ve firmalar konusunda oldukça deneyimli.

MAS Bros. , perakende, ecza deposu, profesyonel salon servisi, e – ticaret ve gayri menkul gibi 5 farklı sektörde bulunan şirketleri ile ülkemize katma değer kazandırmaya devam ediyor.

Uluslararası her markanın Kuzey Kıbrıs için bir referans, yatırım yapan herkes için bir güvenirlik teminatı, yeni bir vizyon, gençlere kariyer için güçlü bir seçenek olarak kabul ettiklerini ifade eden MAS Bros.Group yetkilisi yaklaşık 4 yıllık uzun ve yorucu bir sürecin sonrasında TENDAM Group gibi küresel bir moda zincir gurubu ile işbirliği yapmanın gururu içinde olduklarını kaydetti.

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04/10/2021 15:20