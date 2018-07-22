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Kadın ip cambazının gösterisi Paris’te ilgiyle izlendi

Fransa’nın başkenti Paris’in turistik semtlerinden Montmartre, bir kadın ip cambazının gösterisine sahne oldu. İp cambazının gösterisi turistler tarafından ilgiyle izlendi.

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22/07/2018

Kadın ip cambazının gösterisi Paris’te ilgiyle izlendi

Fransa Paris’te kadın ip cambazı Bongonga, Montmartre semtindeki Sacre Coeur’ün önünde kurulan ipin üzerine çıktı.

Bongonga gösterisini güvenlik halatı kullanmadan tamamladı.

Bongonga’nın gösterisi, bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: Reuters

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TAGS: kadın, ip cambaz
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