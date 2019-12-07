"Kadın Karikatürleri" isimli sergi açıldı

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Gelişim Akademisi Dünya Kadın Hakları Günü Etkinlikleri dün akşam saat 19.00’da Buğday Camii’nde gerçekleşti.

Bent şiir grubunun kurucusu ve bu gecede emeği geçen Şirin Zaferyıldızı konuşmasında, “7 Kadın sanat diyerek Atatürk ilke ve devrimleri yolunda yürümeye ant içmiş eğitimci bir grupla yola çıktık. Mağusa’da fark etmeye çalıştığımız, sanatla, üretenlerle mutlu ve gururluyuz. Uluslararası arena da tanınmış büyük üstad küçücük bir kalemiyle çizgiyle bütün dünyayı anlatmış önemli mesajlar vermiş bugünde kadın teması diyerek bir sergi hazırlamış Cemal Tunceri bizlerle iş birliği yaptığı için ona teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kıbrıslı Türk Karikatür Sanatçısı Cemal Tunceri ise konuşmasında, “bu benim 5. Kişisel karikatür sergim Kıbrıs’ta ilk defa sırf kadını hedef alan bir sergidir. Niye kadın karikatürleri diyoruz ? çünkü zamanımızda insanlar uygarlaştıkça, kadına verilen değer artacağına son zamanlarda kadına taciz, cinayetler gibi kadına şiddet artmaktadır. Biz bunu önceliğimize aldık kadına niye değer verilir değil niye taciz ediyoruz ? niye öldürüyoruz ? bu çağda bunları duymak bile büyük bir ayıp bizim ülkemizde o kadar yüksek rakamda olmasa bile bu olaylar Dünyaya baktığımızda hızla artmaktadır. Bizim amacımız kadına şiddeti engellemek ve bir bilinç oluşturmak çizgi ile bunu eleştirmektir. Kendi sergimde yaklaşık 55 adet renkli evrensel anlamda yazısız karikatürden oluşuyor. Karikatür bir mizah çeşididir ama çizgiyle yapılan mizah çizimidir. Evrensel karikatür din, dil, ırk ayrımı olmadan çizilen sadece düşündürmeye yönelik olan karikatürlerdir.

“Kadın Karikatürleri” isimli sergi kurdele kesiminin ardından açıldı.

Kıbrıslı Türk Karikatür Sanatçısı Cemal Tunceri’nin Kadın Karikatürleri Sergisi açılışıyla başlayan etkinlik, MGA şiir öğrencileri sunumu ile devam etti, Bent şiir grubu ve Salamis Kadınlar korosu da etkinlikte şarkılar seslendirdi.

Kıbrıslı Türk Karikatür Sanatçısı Cemal Tunceri’nin 5. kişisel karikatür sergisi olan “Kadın Karikatürleri” isimli sergi bir hafta süre ile açık kalacak olan karikatür sergisinde Cemal Tunceri’ye ait 55 adet renkli karikatür yer alıyor. (MHA)

07/12/2019 16:47