“Kadın” konulu karma sergi YDÜ’de açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve ödüllü 60 sanatçının eserinden oluşan “Kadın” konulu karma sergi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, küratörlüğünü Erdoğan Ergün’ün yapacağı sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 6 Mart Cuma günü saat 09.30’da açılacak.

KKTC’den, Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) ve Türk dünyasından isimlerin, resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi çalışmalardan oluşacak sergide 90 eser yer alacak.

Sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 285’inci sergi olma özelliği taşıyor.

02/03/2020 16:44