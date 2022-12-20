Kadın Kooperatifleri Eğitim Programı Başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) iş birliğinde düzenlenen eğitim 2 gün sürecek.

Acapulco Otel’de yapılan eğitimlerle kadınların ortak amaçlar etrafında buluşmaları, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları aracılığıyla ekonomiye daha fazla katılmalarının önünün açılması planlanıyor.

Eğitimin açılışında konuşma yapan Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın İçim Çağıner Kavuklu, ülkenin gelişmesinde kadının emeğinin ve gücünün şart olduğuna inanarak kooperatifi ve derneği kurduklarını vurguladı. Kadının katılımcı değil, yön verici olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Kavuklu, özellikle kırsal kesimin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KEİ Ofisi Koordinatörü Sayın Ömer Cihan, 500 milyon TL lik bir kaynak aktardıklarını ve 400 girişimciye destek sağladıklarını bunların içerisinde kooperatiflerin de bulunduğunu ancak en önemli desteğin eğitim desteği olduğunu söyleyerek projeye gösterdikleri önemi bir kez daha dile getirdi.

Lefkoşa Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Sayın Özlem Demir, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durmasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, kadınlara destekleri önemsediklerini belirtti. TİKA yardım ve desteklerinin devam edeceğini kaydeden Demir, TİKA tarafından kadınlara yönelik yapılan çalışmalara değindi.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hülya Yavuz, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal yönden güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını ve politikalarını bu yönde şekillendirdiklerini ifade etti. Kooperatiflerin, kadın istihdamını artırmada, sürdürülebilir ekonomi, sosyal gelişim için önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydeden Yavuz, kooperatifçiliğin ortak iş yapma, dayanışma kültürü ve kadının daha üretken olmasına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Sayın Meray Dürüst, kooperatifçiliğin ekonomiye canlılık getireceğini, kadın kooperatifçiliğine Bakanlık olarak mümkün olan her desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hali hazırda bulunan kooperatifçilik kültürünün sürdürülebilir bir yapıya ulaştırılması, kadınların ekonomiye katılımlarının artırılması yönünde yapılan çalışmalara ivme kazandıracak olan eğitimlerde, Türkiye’de, KKTC’de ve Dünyada kooperatifçilik, yasal gereklilikler ve ilgili mevzuatlar, markalaşma, pazarlama, satış yönetimi, Kooperatiflerde yönetim ve organizasyon, gıda güvenliği ve etiketleme konularında teorik ve grup çalışmalarına yer verilecek.

İlgili bakanlıkların iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile kooperatifçiliğe özelde de kadın kooperatifçiliğine ivme kazandırılması sağlanacak.

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20/12/2022 08:39