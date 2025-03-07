Kadın Kooperatifleri KTÇB Çatısı Altında Buluştu

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
07/03/2025

Kadın Kooperatifleri KTÇB Çatısı Altında Buluştu

Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi, 4 K Kadın Kooperatifi ve Ada Koop, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) çatısı altında bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, “Üretimin her zamankinden çok daha önem kazandığı günümüzde, üretimi geliştirmek adına birçok projeye paydaşlık yapmaya, birlikte daha güçlü adımlar atmaya karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “ Yardımlaştıkça ve ürettikçe daha güçlü var oluruz.” denildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.