Kadın Kooperatifleri KTÇB Çatısı Altında Buluştu

Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi, 4 K Kadın Kooperatifi ve Ada Koop, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) çatısı altında bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, “Üretimin her zamankinden çok daha önem kazandığı günümüzde, üretimi geliştirmek adına birçok projeye paydaşlık yapmaya, birlikte daha güçlü adımlar atmaya karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “ Yardımlaştıkça ve ürettikçe daha güçlü var oluruz.” denildi.