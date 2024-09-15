Kadın Liderlerin Gücünü Küresel Düzeyde Arttıracak Yeni Bir İttifak: AWOLE

irişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) liderliğinde kurulan *Küresel Ekonomide Kadın Liderler İttifakı (AWOLE)*, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’deki kadın girişimcilerin küresel ekonomideki etkisini arttırmayı ve işbirliği fırsatlarını genişletmeyi hedefleyen stratejik bir ittifak olarak hayata geçirildi.

*Bölgesel İhtiyaçlara Yönelik Stratejik Hedefler*

AWOLE, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’de faaliyet gösteren kadın girişimci derneklerini bir araya getirerek, bu bölgelerin ekonomik ve sosyal dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor. İttifakın öncelikli hedefleri arasında, kadın girişimcilerin finansmana erişim, pazar engellerini aşma ve mesleki becerilerini geliştirme konularında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası ticaret fırsatlarını arttırmak ve yeni pazarlara girişte rehberlik sağlamak da başlıca amaçlar arasında bulunuyor.

*İttifak Üyeleri*

AWOLE, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Özbekistan’dan dan kadın girişimci derneklerini bir araya getiren uluslararası bir ittifak olarak faaliyet gösterecek.

*Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Teşvik Eden Güçlü Bir Kolektif Ses*

AWOLE, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak için güçlü bir kolektif ses olmayı hedefliyor. Bu çerçevede, stratejik savunuculuk yoluyla yerel ve uluslararası politikaları etkilemek ve kadın girişimcilerin haklarını savunmak ittifakın öncelikleri arasında yer alıyor.

*Kültürel Zeka ve Sınır Ötesi İşbirliği*

Farklı kültürlerden kadın girişimcileri bir araya getiren AWOLE, yalnızca işbirliği fırsatlarını değil, aynı zamanda kültürel alışverişi teşvik ederek karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçlıyor. Kültürel zeka ile desteklenen bu işbirliği, sınır ötesi ticaret ve inovasyonun kapılarını aralayarak kadın girişimciler için uluslararası başarıya giden yolda önemli bir adım olacak.

Kadın liderlerin küresel ekonomideki gücünü arttırmayı amaçlayan AWOLE, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.