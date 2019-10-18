Kadın mahkumlar kurabiye yaptı

Meme Kanseri Duyarlılık Ayı nedeniyle Lefkoşa Merkezi Cezaevin’de yatan kadın mahkumlara yönelik kurabiye yapımı ve süsleme teknikleri konusunda etkinlik düzenlendi.

Pasta tasarımcısı ve genç girişimci Çilem Dağıstanlı tarafından düzenlenen etkinliğe 30 civarında kadın mahkum katıldı.

Etkinlikte, pişirilen kurabiyeler üzerine yenilebilir şeker kağdından baskı ve süs olarak şeker hamurundan pembe kurdeleler yapıldı.

Dağıstanlı, etkinlik hakkında “Yenilebilir şeker kağıdından kurabiyeler üzerine ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ ifadesini yerleştirerek meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amaçladıklarını” ifade etti.

Bir çok sosyal sorumluluk projesi düzenleyen Çilem Dağıstanlı, 31 Ekim 2019’da Merkezi Cezaevi’nde düzenlenecek olan Kermeste, kadın mahkumlar ile birlikte kurabiye yapıp satışa sunacak. Dağıstanlı, kermeste satılacak kurabiyelerin gelirinin Merkezi Cezaevi Kadın Koğuşu bölümüne bağışlayacağını ifade etti.

18/10/2019 18:48