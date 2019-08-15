Kadın mahkumlara pastacılık eğitimi

Pasta Tasarımcısı Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projesi olarak 16-19 Ağustos Merkezi Cezaevi’nde Kadın Mahkûmlara Yönelik Kurabiye Yapımı ve Süsleme Teknikleri Etkinliği için hazırlıklara başladı.

Onlar için her şeyi en ince detaya kadar düşündü

Cezaevinde ilk kez böyle bir etkinlik olacağını belirten Dağıstanlı çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Dağıstanlı etkinlikte yıllardır ellerine hamur almamış, tüm mahkum kadınların, eksikliğini hissettiği duygularını yeniden yaşatıp, onlara bu hissi hissettirmeye çalışacaklarını belirtti.

Dağıstanlı, el becerilerini geliştirmek ve psikolojik olarak kadın mahkumları rahatlatmak ve ışık olmak istediğini kaydetti.

Yaklaşık 1 ay önce İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek istencini ifade ettiğini kaydeden Dağıstanlı, ilk kez böyle bir etkinliğin cezaevinde gerçekleştiğini belirtti.

Dağıstanlı şöyle devam etti: “Mutluyum ve gururluyum. Cezaevindeki kadın mahkumlarla bir araya gelip onlarla bu etkinliği yapmak istediğimi fikirlerini tek, tek sordum. Çünkü amacım, onların mutlu olmasıydı. Gözlerindeki mutluluğu anlatamam. Tüm 36 kadın mahkum, bu etkinliğe katılmak istiyoruz dediklerinde, gözlerim doldu, mutluluktan. Hele bir tanesi bana dedi ki, krem şanti yemeyi özledim… Onlara belki ben ışık olurum ve ordan çıkınca bir mesleğe adım atarlar. Şükürler olsun Allah’ıma öncellikle, İçişleri Bakanım Aysegül Baybars Hanım’a, Merkezi Cezaevi Müdürüm Metin Bey’e bu güzel güzel projeyi gerçekleştirmeme izin verdikleri için sonsuz teşekkür ederim.”