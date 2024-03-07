Yiğittürk: Kadın Varsa Başarı Vardır

Northernland Reklam ve Kurumsal İletişim Müdürü Feriha Yiğittürk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Yiğittürk’ün açıklaması:

Kaliteli yaşam alanları yaratmanın gururu ile 20 yıldır üreten NorthernLAND, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü saygıyla selamlıyor.

Kadın emeğini, yaratıcılığını, estetiğini ve en önemlisi sevgisini her projemize katıyor, bu vizyonumuzu başarılarımızın değişmez unsuru görüyoruz.

Vizyonumuz olan koşulsuz şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik prensibi ile hizmet sağladığımız tüm sektörlerde fark yaratırken, bu sonuçta en etkin rolün kadınların olduğunu biliyoruz.

NorthernLAND, 250’den fazla kadın çalışanının yanısıra toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflediği kadın yönetici sayısıyla da örnek bir işletme olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Daha güzel bir ülke ve dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi ortak dileğimizdir.

Bizler, NorthernLAND’ın üreten kadınları olarak yüksek standart ve kalite, yenilikçi ve modern bir anlayış için çalışıyoruz.

Düşümüz, fikrimiz, gücümüz ortak: Kadın Varsa Başarı Vardır!

Feriha Yiğittürk

NorthernLand Group

Reklam ve Kurumsal İletişim Müdürü