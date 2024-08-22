Kadın voleyboluna emek verenler Vakıflar Gecesi’nde onurlandırılacak

Vakıflar Spor Kulübü, kadın voleyboluna yıllardır emek veren tüm sporcuları onurlandırmak amacıyla, tarihi bir buluşmaya imza atıyor.

Vakıflar Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, "Vakıflar Gecesi" adı altında düzenlenecek bu özel etkinlik, 27 Ağustos Salı, saat 20.00'de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Voleybol camiasının önde gelen isimlerinin de katılacağı bu gecede, voleybolun gücü ve dayanışması bir kez daha hayat bulacak.

Tüm voleybol severleri, sporseverler ve halk da bu anlamlı geceye davet edildi.