Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi 25 Kasım’da hizmete girecek

“Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” oluşturuluyor.

Başbakan Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manaovoğlu bugün basın toplantısı düzenleyerek şube hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Polis Genel Müdürü Süleyman Manaovoğlu, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’nde 18 personelin görev alacağını kaydederek, şubenin işlevselliği için kurumlar arası kordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

Manavoğl şiddetin hayatın hiçbir alanında yer almaması temennisinde de bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman da, asayiş ve kadına karşı şiddetin medyada ciddi yer bulduğunu kaydederek, polisin huzur operasyonlarını arttırdığını bu sayede ülkede bulunan asayiş sorunlarının azalacağına olan inancını dile getirdi.

Başbakan Erhürman, kadına karşı şiddet konusunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasına ilişkin yasanın 4 yıl önce geçtiğini anlatarak, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları ile şubenin hayat bulduğunu söyledi.

2017- 2018 yılları resmi şikayet başvuru verilerini de aktaran Başbakan, 2018 yılında polise resmi olarak 205, ALO 183 hattına 16 başvuru yapıldığını, 2017 ded ise bu rakamın 281 olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, Kadına yönelik şiddet vakkalarının resmi başvurular dışında artabileceğini göz önüne alarak, bu rakamların endişe verici olduğunu vurguladı.

Birimin 24 saat esası ile şikayetleri değerlendireceğini anlatan Başbakan, şubenin şiddete uğrayan kadın, yakınları ve çocuklarının ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik hizmetlerinin yerine getireceğini anlattı.

Erhürman, 25 Kasım’da devreye girecek Şubeye ALO 155 telefon hattı ile iritbat sağlanabileceğini de kaydetti.