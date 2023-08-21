Kadına şiddet davasında karar açıklandı

Gönyeli’de “denize gitme demesine rağmen kendisini dinlemediği için canı sıkıldığı’ gerekçesiyle önce eşini ve ardından da baldızını ciddi şekilde darp eden Hüseyin Yıldırım hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda gerçekleştirilen karar duruşmasında sanık 7 ay hapse mahkûm edildi. Kararı okuyan Yargıç Candaş, sanığın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli'de ‘denize gitme dediği halde denize gittiklerine canı sıkıldığı’ gerekçesiyle eşi F.Y’nin oturduğu yere doğru soda şişesini savurup, eşinin boğazını sıkıp ciddi bir şekilde darp ettiğini aktardı. Yargıç Candaş, sanığın ayrıca eşine şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra, ekmek bıçağı ile sol koluna keskin yerini vurup 7 santim kesi oluşmasına sebep vererek yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Yargıç Tutku Candaş, sanığın aynı evde sakin baldızı G.Ç’yi de eşini denize götürdüğü gerekçesi ile boğazını sıkıp darp ettikten sonra elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra sol el yüzük parmağında 4 santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti. Yargıç, sanığın her iki kadına karşı kontrolsüzce ve vahşice şiddet uyguladığını belirtti. Candaş, her iki kadının şikayetinin devam ettiğini söylerken, olayda bıçak kullanılmasını, yaralama suçunun işlenmesini sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini belirtti. “Nedeni ne olursa olsun kimsenin eşine karşı şiddet uygulayamaz ve mazeret gösteremez” diyen Candaş, karar verirken tüm olguları bir bütün olarak değerlendiğini açıkladı. Yargıç Candaş, sanığın sabıkasız ve bir çocuk babası olduğunu da belirterek, işlediği yaralama, darp, şiddet tehdidi suçlarından 7 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.

(Kamalı Haber)