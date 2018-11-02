Kadına şiddet olayları artıyor

Kamalı Haber

Polis tarafından defalarca uyarılmasına rağmen, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine bıçak zoru ile giren gözü dönmüş koca Kazım Çevik tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Sevil Günaltan, zanlı Kazım Çevik’in “Ev açma”, “Şiddet tehdidi”, “Sarhoşluk ve rahatsızlık” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Sevil Günaltan, zanlı Çevik’in önceki gün saat 15.15 sıralarında boşanma aşamasında olduğu eşi V.K.’nin evine 137 promil alkol tesiri altında bıçak zoru ile girdiğini söyledi. Zanlının, eşine bıçağı gösterip “Seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğini ve poliste benzer 3 ayrı şikâyet dosyası olduğunu kaydeden Günaltan, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Günaltan, Çevik’in 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.