Kadına şiddet olayları hız kesmiyor…

Çamaşır toplamakta olduğu esnada gürültü yaptığı gerekçesiyle kasten ve kanunsuz olarak eli ile vurmak suretiyle eşini ciddi şekilde darp eden B.R şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıklarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Fikret Sekizler, 28.11.21 tarihinde, Gazimağusa’ da çamaşır toplarken gürültü yaptığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı eşinin vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını belirten tanık polis, 05.03.21 tarihinde eşine uyguladığı benzeri suçtan dolayı zanlının polise celp edildiğini ancak eşinin ifade vermemesi nedeniyle olayın ileri götürülmediğini söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan zanlının 7 yıldan beri KKTC’de yasal statü altında kalmakta olduğuna değinen tanık polis, işlemiş olduğu suçtan dolayı kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul ederim yönünde beyanda bulunduğuna dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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29/11/2021 19:54