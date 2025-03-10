Kadına Şiddet Zanlısı Eziz Sapartaganov Hücrede Ölü Bulundu

Boğaz Polis Karakolu'nda bugün saat 03.30 sıralarında, “Şiddet Tehdidi” ve “Ciddi Darp (Kadına Şiddet)” suçlarından tutuklu bulunan Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Eziz Sapartagaganov'un, hücresinde yaşamına son verdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen görevli doktor tarafından yapılan ilk dış muayenede, Sapartagaganov’un vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.