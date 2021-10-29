Kadına Yönelik Meslek Eğitimi - Sosyal Destek Projesi Lefke'de başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen “ Kadına Yönelik Meslek Eğitimi - Sosyal Destek Projesi” dün Lefke'de başladı.

ilk kez Lefke bölgesinde başlatılan proje, Lefke Belediye Pazarı'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Lefke bölgesindeki kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen proje kapsamında; 26 iş günü kadınlara eğitim verilecek.

HASDER El Sanatları Merkezi tarafından gerçekleştirilecek eğitimlere, 18-60 yaş arası herhangi bir geliri olmayan kadınlar katılabilecek. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar Lefke Sosyal Hizmetler Dairesi'ne başvurabilecek.

Detaylı bilgi için İletişim numaraları:

0392 7287443, 0392 7287449

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29/10/2021 11:13