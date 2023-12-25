'Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi' sertifika töreni ve sergisi yarın

ads ads ads ads
25/12/2023

ads
'Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi' sertifika töreni ve sergisi yarın

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından  Yenierenköy ve Sipahi’de yürütülen “Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında, sesta-sele- sepet örgücülüğü ve Karpaz dokuma sanatı eğitimi kurslarına katılanların sertifika töreni ve sergisi yarın düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği’nde saat 11.00’de yapılacak sertifika törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da katılacak.

25/12/2023 18:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ’Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi’ sertifika töreni ve sergisi yarın
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.