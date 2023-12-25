'Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi' sertifika töreni ve sergisi yarın

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Yenierenköy ve Sipahi’de yürütülen “Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında, sesta-sele- sepet örgücülüğü ve Karpaz dokuma sanatı eğitimi kurslarına katılanların sertifika töreni ve sergisi yarın düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği’nde saat 11.00’de yapılacak sertifika törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da katılacak.