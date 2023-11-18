Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Polis Açıklama Yaptı

Son günlerde basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, boşanma aşamasında olan bir kadının (S.O.) eşi tarafından maruz kaldığı şiddet ve taciz olaylarının İskele Polis Müdürlüğü tarafından dikkate alınmadığı ve kocanın polis tarafından korunduğu iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Polis Genel Müdürlüğübasın subaylığı, kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetlerinin sıfır tolerans düzeyinde olduğunu belirtti. Özellikle 2018'de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde başlatılan ve 2021'de tüm İlçe Polis Müdürlüklerine yayılan "Kadına Şiddete Müdahale Birimleri" ile kadınlara yönelik şiddetle mücadelede hassasiyetle hizmet verdiklerini ifade etti.

Açıklamada, kadına yönelik şiddet şikayetlerinin polis tarafından hassasiyetle soruşturulduğu ve dosyaların hızla yargıya intikal ettirildiği vurgulandı.

İskele'de yaşanan olaylarla ilgili olarak, S.O. ve boşanma aşamasındaki eşi O.D. arasında karşılıklı şikayetlerde bulunulduğu ve polis tarafından gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Son olarak, O.D.'nin mahkeme emrine uymadığı ve boşanma aşamasındaki eşi S.O. tarafından polise yapılan şikayet üzerine "Mahkeme Emrine Riayet Etmemek" suçundan dün (17.11.2023) İskele Kaza Mahkemesi'nde hükümsüz tutuklanarak 15 gün süreyle Merkezi Cezaevi'nde kalması yönünde karar verildiği açıklandı.