HABER KIBRIS

Kadına yönelik şiddete karşı yürüyecekler

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21/11/2018

Kadına yönelik şiddete karşı yürüyecekler

Kadından Yaşama Destek Derneği 25 Kasım Pazar günü kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete farkındalık yaratmak amacı ile yürüyüş düzenliyor. “25 Kasım Pazar Günü Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Hep Birlikte Yürüyoruz!” sloganı ile gerçekleştirilecek olan yürüyüşe birçok kesimden destek yağıyor. Yürüyüşün reklam filmi sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. “Bu yolda ben de varım” diyen çok sayıda kişi 25 Kasım Pazar günü saat 10.30’da Kumsal Park önünden başlayacak olan yürüyüşte yer alacak.

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TAGS: Kadına yönelik şiddete karşı yürüyecekler, haber, kıbrıs,
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