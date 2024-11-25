Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2024'te Polise 913 Başvuru Yapıldı

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25/11/2024

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2024'te Polise 913 Başvuru Yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amiri Müfettiş Mahmut Gümüşsoy, Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programında önemli veriler paylaştı.

Son 11 ay içerisinde kadına yönelik şiddet kapsamında polise yapılan toplam 913 başvurunun türlerine göre dağılımı şöyle:

         Fiziksel şiddet: 425 vaka

           Cinsel şiddet: 13 vaka

           Sözlü şiddet: 306 vaka

      Diğer kurumlardan yönlendirilen başvurular: 169 vaka

Ayrıca 77 başvurunun suç teşkil etmediği, bir başvurunun ise yalan beyan olduğu tespit edildi.

Kadına yönelik şiddetle toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gümüşsoy, farkındalık yaratmanın ve şiddetin önüne geçmek için etkin mekanizmalar geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Kadınların güvenliğini sağlamak için her türlü hukuki ve sosyal desteğin artırılacağını belirten Gümüşsoy, vatandaşları şiddete karşı duyarlı olmaya ve bu tür durumlarda polise başvurmaya çağırdı.

25/11/2024 14:53
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TAGS: haber, kıbrıs
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