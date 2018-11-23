Gazimağusa’da 15 örgütten oluşan ‘25 Kasım Organizasyon Komitesi’ kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Kadının her alanda özgürleşmesi teması ile oluşturulan etkinlikler çerçevesinde dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ” Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserler dizisinin ilki gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Makamer Seslerin Özgürlüğü kadınlar korosu ile Sevda Cenap and Müzik Vakfı Kadınlar Korosu konser sundu.

Rana Uluçay, Erkan Dağlı ve Cihan Can yönetmenliğinde sunulan konser gecesine Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve çok sayıda davetli katıldı.

Makamer Başkanı Sıdıka Özdoğan gecede yaptığı konuşmada, Makamer’in kuruluş amacı ve faaliyetlerini anlatarak, derneğin düzenlediği çeşitli etkinlikler sayesinde elde edilen gelirle birçok alana katkı yaptıklarını belirti ve hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gecede konuşan 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın eşi Oya Talat da, kadına şiddet, çocuğa şiddet ve aile içi şiddet konularında farkındalık etkinliklerin önemine değinerek, barıştan yana bir dünya yaratmanın ve gelecek kuşaklara bırakmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da, daha güzel yarınlar için şiddetsiz, sosyal adaleti yerinde olan bir yaşam alanını oluşturmak amacını taşıdıklarını vurgulayarak, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de fiziksel şiddetin artmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Bu alanda zihniyet değişikliği gerektiğini belirten Meral Akıncı, alışkanlıklarla gelişen yaşam biçiminin değiştirilip, çocukların gelenekseller içinde değil, çağdaş ve insanlık olgusu içinde yetiştirmelerinin önmeli olduğunu vurguladı.