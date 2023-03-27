Kadınlar basketbolda final günü

ads ads ads ads
27/03/2023

ads
Kadınlar basketbolda final günü

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen basketbol müsabakalarında kadınlarda iki maç oynandı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları galibiyetle maçlarını tamamladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Girne Amerikan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’ni (BAÜ) 67-13 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımını 63-43 ile geçti.

Finaller bu akşam oynanacak

Üniversitelerarası basketbol müsabakalarında final maçları bu akşam (27.03.2023) Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.30’da GAÜ ile DAÜ karşılaşırken, Saat 20.30’da ise YDÜ ile BAÜ takımları karşı karşıya gelecek. GAÜ-DAÜ maçının kazananı kadınlarda şampiyon olacak.

27/03/2023 14:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, basketbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.