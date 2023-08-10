Chloe Kelly, Kadınlar Dünya Kupası son 16 maçında İngiltere'nin Nijerya'ya karşı kazandığı galibiyetin mimarı oldu. Penaltı golü ile ülkesini üst tura taşıyan 25 yaşındaki futbolcu, "penaltı kraliçesi" lakabı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kadınlar Dünya Kupası İngiltere - Nijerya son 16 turu karşılaşmasını hatırlayalım. Güçlü favorilerden İngiltere devler sahnesinde emin adımlarla ilerlerken, rakibi karşısında zor anlar yaşadı.

Dişi Aslanlar 10 kişi kaldı, maç uzatmalara gitti. 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarına geçildi.

Son Avrupa Şampiyonu için yapılacak hamle belliydi:

"Penaltı Kraliçesi"ni topun başına geçirmek!

Ve Chloe Kelly'nin muhteşem nokta vuruşuyla top ağlarla buluştu. 25 yaşındaki oyuncu, çeyrek final kapısını açan bu golle "bir kez daha" İngiltere'nin kahramanı oldu. Yanlış duymadınız, "bir kez daha"...

Çünkü İngiliz forvetin, Dişi Aslanları "son dakika sihri" ile zafere taşıması ilk kez olmuyor. Yıldız oyuncu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda uzatmalarda kaydettiği gol ile İngiltere'ye ilk büyük kupasını kazandırmıştı.

Nisan ayında Wembley'de 83 bin taraftarın önünde galibiyet penaltısını atarak Brezilya'ya karşı ilk CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası'nı kazandıran da ondan başkası değildi. Chloe Kelly'nin tılsımı dünya basınının da gözünden kaçmadı.

Özellikle İngiliz medyası "Penaltı Kraliçesi" başlığı ile Kelly'nin başarısını manşetten duyurdu. Premier Lig'de de adından söz ettiren Manchester City'li oyuncuyu gündeme taşıyan son konu ise, dünya kupasında attığı penaltının hızı oldu. Chloe Kelly'nin İngiltere'yi Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıyan vuruşu, penaltı uzmanlarını bile hayrete düşürdü.

Başarılı forvetin penaltı atışında kullandığı nokta vuruşu saatte 110 kilometreye ulaştı. Bu hız geçen sezon Premier Lig'de atılan tüm gollerden daha güçlüydü. Futbol dünyasının ilgisini çeken bu maçtan sonra İngiltere, kupada son dörde kalmak için Kolombiya ile karşılaşmayı bekliyor.

12 Ağustos'taki mücadelede Chloe Kelly'nin performansı ise şimdiden merak konusu...