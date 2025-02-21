Kadınlar egzersizden iki kat daha fazla fayda sağlıyor

ABD'de yapılan araştırmaya, yirmi yıl boyunca takip edilen, yaşları 27 ile 61 arasında değişen 412 bin yetişkin katıldı. Her iki cinsiyetin de egzersiz yaparak erken ölüm riskini büyük ölçüde azaltabileceği, ancak kadınların "her bir dakikayla daha fazlasını elde ettiği" ortaya çıktı.

Koşu, bisiklete binme ve kuvvet antrenmanı da dahil olmak üzere gözlemlenen her türlü aktivitenin, erkeklerden daha az çaba harcasalar bile kadınların sağlığına uzun vadede daha fazla katkı sağladığı görüldü.