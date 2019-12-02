Kadınlar en fazla sözlü şiddete maruz kalıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sos Çocuk Köyü Derneği ile birlikte kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve mücadele kapsamında gönüllük ve iyi niyet göstergesi olarak bir yıllık süresi dolan işbirliği protokolünün devamını yeniden imzaladı.

Protokol kapsamında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi kapsamında söz konusu kurumlar işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde hareket edecek.

Öte yandan Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin verilerine göre 2019 yılında KKTC genelinde 1047 kadına şiddet uygulandığı.

İşte Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin bir yıllık verileri:

02/12/2019 18:02