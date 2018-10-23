Kadınlar Erkeklerde Bu Alışkanlıkları Sevmiyor!

KABA DAVRANIŞLAR

Erkekler kadınların maço erkeklerden hoşlandıklarını düşünseler de araştırmalar tam tersini gösteriyor. Değişen sosyal hayatla birlikte kabalığın aslında gerçek bir güç olmadığını anlayan kadınlar; kendisine karşı kibar davranmayan erkekleri hayatında istemiyor.

AŞIRI İLGİ

Derecesi iyi ayarlanmamış ilgi kadınları bunaltıyor. Çoğu kadın fazla ilgiden sıkıldığını ve yoğun ilgi altında olmanın kendilerini bunalttığını söylüyor. Kadınlara tıpkı küçük bir kız çocuğuymuşcasına yoğun ilgi gösteren erkekler kadınlar tarafından istenmiyor.

İLGİSİZLİK

Tıpkı aşırı ilgi gibi ilgisizlik de kadınların erkeklerden soğuması için önemli bir sebep. Günlerce aramamak, mesaj atmamak, birlikte kaliteli vakit geçirmek için zaman ayırmamak kadınların erkeklerde sevmediği davranışlar arasına giriyor.

KARARSIZLIK

Hızlı karar verebilecek kadar pratik zekaya sahip olmak sizi bir adım öne çıkaracaktır. Kararsız davranıp seçici olmamanız ve zor anları kolaylaştıramamak ise kadınları sizden soğutan özellikler arasına giriyor.

ANNEYE AŞIRI DÜŞLKÜNLÜK

Bazı erkekler otuzlu yaşlarına da gelse hala annelerinin küçük çocukları gibi davranırlar. Anneye karşı olan bu aşırı düşkünlük kadınların en sevmediği alışkanlıklar arasında! Anneniz olmadan bir işinizi halledemiyorsanız kadınların azalan ilgisine alışık olun.

YÖNETMEYE KALKIŞMAK

Yönetilmekten ve kararlarına karışılmasından hiç hoşlanmayan kadınlar, özgürlüklerinin kısıtlandığını fark ettikleri anda sizden uzaklaşacaklardır. Onlardan sorumlu olduğunuzu ve ne isteyeceklerini seçebileceğinizi düşünebilirsiniz ama kadınlar bunu istemiyor.

UNUTKANLIK

Doğumgünü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerin unutulması ve kutlanılmaması kadınlar için önemli bir sorun. Erkekler her ne kadar bu sorunu unutkanlık diyerek geçiştirmek istese de kadınlar buna dayanamıyor. Unutkanlık kadınların en sevmediği alışkanlık olarak biliniyor.

BEKLETMEK

Bir yere gidileceği zaman kadınlardan daha uzun sürede hazırlanmanız ya da buluşmalara sürekli geç kalmanız kadınların gözünde sizi olumsuz etkiliyor. Takım elbisenizin üzerinde çok şık durduğunu saatlerce aynadan izlemek yerine bir an önce buluşma yerine gitmek için harekete geçmelisiniz.

BAKIMSIZ OLAK

Her ne kadar kirli sakalın iyi bir tarz olduğunu söyleseler de kadınlar günlerdir duş almayan veya traş olmak için sadece önemli günleri bekleyen erkeklerden hoşlanmıyorlar. Kişisel bakımınza özen göstermemeyi alışkanlık haline getiren erkeklerden olmayın!