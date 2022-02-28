Kadınlar erkeklerden neden daha hızlı yaşlanıyor?

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı bir sır değil. Bu kadınlar için iyi bir haber gibi görünse de bilmedikleri bir şey var: Kadınların erkeklerden daha hızlı yaşlandığı! İşte hamilelikten menopoza kadınları daha hızlı yaşlandıran o sebepler…

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28/02/2022

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Kadınlar erkeklerden neden daha hızlı yaşlanıyor?

Kadınlar stresten erkeklerden daha fazla etkilenir 

Kadınlar, özellikle işle ilgili durumlarda zihinsel problemler yaşamaya daha yatkındır. Ayrıca kadınların yaşadığı hormonal fark her şeyi açıklıyor.

Hormon dalgalanmaları depresyonla ilişkilidir. Dahası mevsimsel duygudurum bozukluğu kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Sürekli stres yaşamak, kaçınılmaz olarak erken yaşlanmaya yol açar.

Doğum yapmak yaşlanmayı hızlandırır 

Yapılan bir araştırma, hamileliğin kadınları 11 yaş daha yaşlı gösterdiğini kanıtladı. Mesele şu ki doğum yapmış kadınların telomerleri (yaşlanmayı etkileyen bir yapı) hiç çocuğu olmayanlara göre daha kısa.

Telomerleriniz ne kadar kısaysa o kadar yaşlı görünürsünüz. Ayrıca hamilelik sırasında yaşanılan stres nadir değildir ve bu da yaşlanma sürecini hızlandırır.

Erkek derisi daha kalındır 

Dermatologlara göre erkek derisi kadın derisinden yüzde 25 daha kalındır. Yüz derisinde durum, kişiden kişiye değişebilir ancak ortalama aynı kalır. Ancak erkeklerin yüzlerinde daha az kırışıklık olsa da bunlar kadınlara göre daha derindir.

Testosteron seviyeleri farklıdır 

Yüksek testosteron seviyeleri yaşlanmayı yavaşlatır. Östrojen ayrıca yaşlanma karşıtı bir hormon olarak hizmet etse de üretimi testosterondan daha hızlı azalır. Bu yüzden ilk kırışıklar kadınlarda görülür.

Menopoz elastikiyeti yok eder 

Menopoz döneminde hormonlar düşüşe geçtiği için yaşlanma süreci hızlanır. Kadınlar menopoza girdiklerinde vücutları eskisi kadar kolajen üretmeyi bırakır. Bu da cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olur.

28/02/2022 14:22
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TAGS: Kadın, sağlık, haber
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