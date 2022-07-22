Kadınlar EURO 2022'de ikinci yarı finalist Almanya
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale yükseldi.
22/07/2022
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile Avusturya karşılaştı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Çeyrek finalin ilk maçında İngiltere, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Turnuvanın çeyrek finalinde bugün İsveç ve Belçika, yarın ise Fransa ve Hollanda karşı karşıya gelecek.