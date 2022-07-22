Kadınlar EURO 2022'de ikinci yarı finalist Almanya

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile Avusturya karşılaştı.



Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.



Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalin ilk maçında İngiltere, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Turnuvanın çeyrek finalinde bugün İsveç ve Belçika, yarın ise Fransa ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

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22/07/2022 10:20