Kadınlar EURO 2022'de ilk yarı finalist İngiltere

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda uzatmalara giden maçta İspanya'yı 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı

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21/07/2022

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Kadınlar EURO 2022'de ilk yarı finalist İngiltere

Ev sahibi İngiltere, turnuvanın ilk çeyrek final maçında İspanya ile karşılaştı.

İspanya'nın 54. dakikada Esther Gonzalez'in golüyle öne geçtiği maçta, İngiltere 84. dakikada Ella Toone ile beraberliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi.

96. dakikada Georgia Stanway'in attığı golle skoru 2-1 yapan İngiltere, uzatma bölümünde üstünlüğünü koruyarak yarı final biletini aldı.

İngiltere, yarı finalde İsveç-Belçika maçının galibiyle karşı karşıya gelecek

21/07/2022 09:10
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TAGS: Kadınlar, EURO 2022, finalist, İngiltere,
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