Kadınlar Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (Euroleague) Dörtlü Finali, Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde 8-10 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun dörtlü finali, 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımları yer alıyor.

Dörtlü finalde, 8 Nisan Cuma günü Perfumerias Avenida ile Sopron Basket; Fenerbahçe Safiport ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, 10 Nisan Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Kaybeden takımlar ise 3'üncülük mücadelesi verecek.

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23/03/2022 22:42