Kadınlar hakemlik yapamaz diyenlere cevap Sabriye Atikoğlu

Dünyanın en zor mesleklerinden biri belki de hakemliktir. Hiçbir zaman herkesi memnun edemezsiniz. Haksız yere eleştiri aldığınız çok olur. Ülkemizde ise kanayan yaralardan biridir hakeme edilen hakaret ve küfürler. Bir de kadınların hakemlik yapamayacağını düşünen bir kesim de mevcut maalesef. Öyle olmadığının kanıtıdır Sabriye Atikoğlu…

24 yaşında olan Sabriye hocamız, 10 yıldır hakemlik mesleğini ifşa ediyor. B klasman hakemi olan Atikoğlu, MTG- Yenicami Süper Kupa finali ve Doğan- Ocak derbisi gibi yüksek tansiyonlu karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yapıp başarılı oldu.

Sabriye Atikoğlu beden eğitimi öğretmendir. Bunun yanı sıra atletizimcidir ve yol koşularında da yer almaktadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik spor aktivitelerinde ise antrenörlük yapmaktadır. Pandemi döneminde futbol durmasına rağmen bireysel idmanlarına devam eden Sabriye hoca çok çalışıyor. Sabır, hoşgörü ve verdiği emeğe saygı göstermeye başarabilirsek gelecek yıllarda ülkemizin önemli hakemlerinden biri olmaması için hiçbir sebep yok.

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24/04/2021 20:11