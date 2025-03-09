Kadınlar İçin Tarihi Adımlar: Üstel’den Ekonomik ve Hukuki Güvence Müjdeleri!

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 6 ilçe kadın kolları tarafından Acapulco Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde kadınlara yönelik üç önemli müjde verdi. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması gerektiğini vurgulayan Üstel, hükümetin bu yönde somut adımlar attığını belirtti.

YÜZDE YÜZ PRİM DESTEĞİ

Başbakan Üstel, çalışma hayatında kadınları desteklemek amacıyla sosyal sigorta prim desteğinin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı. Üstel, “Daha önce KKTC vatandaşlarının sektör fark etmeksizin %80 sigorta prim desteğini hükümet olarak üstleneceğimizi duyurmuştuk. Şimdi ise KKTC vatandaşı olan tüm kadınlarımızın sosyal sigorta primlerini tamamen hükümetimiz karşılayacaktır” dedi.

500 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yeni bir kredi destek programı başlatılacağını belirten Üstel, “Şu anda 18-60 yaş arası olan ilk kez iş kuracak olan kadınlarımıza beş yıl boyunca destek verilirken, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yeni program kapsamında, iş kurmak isteyen kadınlarımıza yaklaşık 500 bin TL’lik düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Amacımız, kadınlarımızı daha fazla iş hayatına çekmek ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmektir” ifadelerini kullandı.

KADINA ŞİDDET YASASI GELİYOR

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade eden Üstel, bu yasa ile şiddet mağduru kadınların korunmasının güçlendirileceğini vurguladı. Kadınların güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak için hükümetin kararlılıkla çalıştığını belirten Üstel, bu düzenlemenin kadın hakları konusunda önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Kadınların toplumun her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını desteklediklerini ifade eden Üstel, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu adımların kadın hakları ve eşitlik konusunda kalıcı değişimler yaratacağını dile getirdi.