Kadınlar kadınlara destek olsa, meclisin yarısından çoğu kadınlardan oluşurdu

Azınlık hükümetinin kabinesi açıklandığında yalnızca UBP üyelerinden değil, her kesimden “Neden kabinede kadın yok?” sorusu geldi.

Birçok kişiye göre, küçük ortakların kadın milletvekili yok ama UBP’nin 3 kadın milletvekili var ve en az biri bakan yapılabilirdi.

Bana göre de yapılabilirdi, hatta bir değil, 2 milletvekili bakan yapılabilirdi.

Yanlış anlamayın, kadın yalakalığı yapmıyorum, “kabineye renk katmak” ya da “sırf olsun diye” de söylemiyorum bunu, yapabileceklerine inanıyorum.

UBP’nin 3 kadın milletvekilinden birini fazla tanımıyorum ama tanıdığım diğer ikisinin yapabileceğine inanıyorum.

Birisi zaten politikada pişti, daha önce hakkı da yendi, diğeri aileden politikacı ve özel sektörde de kendisini kanıtlamış durumda.

Bir kabinedeki bazı bakanlara, bir de dışarıdaki kadın vekillere bakıyorum ve inanıyorum ki bu kadınlar, onların bazılarından çok daha iyi bakanlık yapabilirler.

Zaten Başbakan Ersan Saner öyle bir kabine yaptı, bakanların görevleri öyle bir karıştırdı ve “herkes her görevi yapar” anlayışı ortaya koydu ki, bu durumda “3 kadın milletvekili neden yapamasın?” diye sorarım ben de.

Birçok erkek politikacı pek görmek istemese de politikada başarılı kadınlar vardır, meclis komitelerinde de meclis genel kurulunda da birçok erkek politikacıdan daha aktif ve daha verimlidirler…

Birçok erkek milletvekilinin varlığıyla yokluğu belli olmazken, sesi soluğu çıkmazken, vatandaşlar isimlerini bile hatırlamakta zorlanırken, kadın milletvekilleri sorunları daha çok gündeme getiriyor, gündemi belirliyor.

Kadınlar hem mecliste konuşuyor hem gazetecilere röportajlar veriyor hem de televizyon kanallarına konuk oluyor, verimli olmak için elinden geleni yapıyor ancak çoğu kez “erkek egemen” engeline takılıyorlar.

Meselenin bu tarafı böyle ama bir de diğer taraftan bakalım; neden mecliste daha çok kadın milletvekili yok? Neden kota uygulamasına rağmen kadınlar mecliste azınlıkta?

Tabii bu azınlık konumdan dolayı da bakan yapılırken, pek onlar düşünülmüyor ya da bazen “ayıp olmasın diye” numune gibi bir kişi yapılıyor.

Bana göre kadınlar, yine kadınlara destek olsa, meclisin yarısından fazlası kadın olurdu.

Geçmişte yapılan bir araştırmaya göre, ülkede kadın sayısı erkek sayısından daha fazla.

Peki nüfus içinde erkelerden fazla olan kadınlar neden seçimlerde bu kadar az kadın milletvekili çıkarıyor? Bence bunu da kendi kendilerine sormalıdır kadınlar.

Demek ki kadınlar yine kadınları gerektiği kadar desteklemiyor.

Demek ki kadınlar, erkeklerin çizdiği çerçevede davranıyor ki erkelerin istediği oluyor.

Kadınlar kadınları desteklese durum çok farklı olurdu.

Kadınların parti içlerinde de daha aktif olması, erkeklerin engellemelerini aşması, bu çerçevede kadın adayların artması, kadınların ağırlığını hissettirmesi gerekiyor, aksi takdirde biz daha uzun yıllar “Neden kadın milletvekilleri az?”, “Neden kadınları bakan yapmıyorlar?” diye tartışırız.

Tabii bunları magazin olsun diye söylemiyorum, mesele sırf kadın olsun diye değil, elbette kendini yetiştirmiş, bu işi yapabilecek kişiler olmalı…

Gerçi bana, “Sanki de erkeklerle ilgili çok itinalı mı davranılıyor? Adam kaçıncı kez bakan oluyor, bir TV programına çıkmıyor, bir açıklama yapmıyor, mecliste soru sorulursa cevap veriyor. Bazı milletvekilleri nerdeyse yok hükmünde, millet isimlerini bile bilmiyor” diyeceksiniz biliyorum ama işte ben de “Bu verimsiz erkek milletvekillerine benzeyen kadınlar milletvekili olmasın” diyorum.

Ha bir de bana “Toplamda ülke için ne oluyor? Bunca zaman seçtik, vekil yaptık, bakan oldular, kabineler kuruldu, hükümetler, hükümetleri takip etti de neden böyle felaket durumdayız?” diye sorarsanız, o zaman bu yazıyı hiç yazmamam gerekirdi.

Mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını, böyle bağımlı bir yapıyla kolay kolay düzelemeyeceğini, bağımlı yapıdan kurutulma projeleri üretmeye yanaşmadıkça sıkıntıların süreceğini, ülkede çözüm olup AB’de yerimizi almadan da sorunlarımızın katlanarak büyüyeceğini kesin bir şekilde söyleyebilirim.

Ancak işte hayat da devam ediyor ve “mış gibi” durumumuz içinde yukarıda bahsettiğim konuları da mecburen konuşuyoruz zaman zaman.

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13/12/2020 20:32